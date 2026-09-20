Ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini é candidato ao governo do ES

Iniciou sua trajetória eletiva ao ser eleito deputado estadual para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) durante as eleições de 2018

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Silva de Pazolini (Republicanos-ES) é candidato ao governo do estado do Espírito Santo. Nascido em 20 de maio de 1982, ele é natural de Vitória.

Formado em Direito, Lorenzo tem pós-graduação em Gestão de Segurança Pública. É ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e delegado de polícia, tendo passado no concurso em 2007.

Trabalhou em Aracruz, no Noroeste do Espírito Santo e depois seguiu para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. O candidato também passou pela Corregedoria, atuou na Delegacia Especializada do Adolescente em conflito com a Lei (Deacle) e, em 2015, assumiu a titularidade da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Como ex-delegado, sua trajetória política tem sido associada à pauta da segurança pública, defesa da lei e da ordem, e valorização das forças policiais.

Trajetória política

Iniciou sua trajetória eletiva ao ser eleito deputado estadual para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) durante as eleições de 2018, destacando-se pela postura fiscalizadora e pautas ligadas à segurança e combate à criminalidade. Mas logo no início de 2021 deixou o cargo para concorrer à prefeitura de Vitória.

De 2018 a 2019 era filiado do Partido Republicano Progressista (PRP), mas em maio de 2020 Lorenzo Pazolini se filiou ao Republicanos para disputar as eleições municipais, quando foi eleito prefeito da capital capixaba com 58,5% dos votos no segundo turno.

Em 2024, foi reeleito para mais 4 anos à frente da capital capixaba. Vencendo no primeiro turno, Pazolini conquistou 105.599 votos válidos, 56,22%, do total, derrotando outros cinco candidatos.

Já em abril de 2026, renunciou ao cargo no Executivo municipal para disputar as eleições pelo governo do estado.

Nas pesquisas, Pazolini ocupa o segundo lugar. O ex-prefeito está atrás apenas do atual governador do estado, Ricardo Ferraço (MDB).