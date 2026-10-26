Como o Rio de Janeiro votou no segundo turno? Veja os resultados de Lula e Flávio

Flávio Bolsonaro venceu no estado com 53,10% dos válidos; Lula chegou a 46,90% após ampliar sua votação em 872 mil votos

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a votação presidencial no Rio de Janeiro no segundo turno das eleições de 2026. Segundo a página de apuração da Jovem Pan, com 100% das urnas totalizadas, o senador recebeu 5.169.033 votos, correspondentes a 53,10% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 4.565.393, ou 46,90%.

A diferença no estado foi de 603.640 votos. Ao todo, 10.077.449 eleitores compareceram às urnas no Rio de Janeiro, dos quais 9.734.426 registraram votos válidos. Houve ainda 111.682 votos em branco e 231.341 nulos, conforme os dados publicados no portal.

Lula cresceu, mas não inverteu a liderança

O presidente acrescentou 872.372 votos à sua votação fluminense entre o primeiro e o segundo turno. O resultado colocou o Rio de Janeiro entre os quatro estados em que Lula mais cresceu em números absolutos, atrás de São Paulo, Minas Gerais e à frente da Bahia.

O avanço, no entanto, não foi suficiente para retirar Flávio da primeira posição no estado. O Rio é a base eleitoral histórica do senador, que iniciou sua carreira como deputado estadual, chegou ao Senado em 2018 e disputou a Presidência neste ano pelo PL.

Como o voto fluminense se relaciona com o resultado do país

Flávio venceu em 14 das 27 unidades da Federação, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados do Sul e do Centro-Oeste. Lula foi mais votado em 13, com destaque para os nove estados do Nordeste e a virada em Minas Gerais. No conjunto do Brasil, o petista teve vantagem de 4.430.191 votos.

Nas eleições para governador do Rio de Janeiro, houve uma particularidade: a Justiça Eleitoral anulou os votos de Anthony Garotinho e refez a totalização do primeiro turno. Com 50,88% dos válidos, Douglas Ruas (PL) foi declarado eleito, e a disputa estadual não precisou ser repetida em 25 de outubro.

O painel da Jovem Pan para o Rio de Janeiro reúne a totalização estadual. A reportagem Como Lula e onde virou 2,2 milhões de votos detalha o crescimento por unidade da Federação.