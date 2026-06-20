Datafolha: avaliação negativa da gestão Lula é de 38%, enquanto positiva, 32%

As percepções sobre o trabalho do petista se manteve inalterado em comparação com a rodada anterior da pesquisa

Lula tem avaliação negativa pior do que em seus dois primeiros mandatos

Uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (20) mostrou que o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado negativamente por 38% dos eleitores brasileiros. Em contrapartida, 32% dos entrevistados consideram positiva a gestão atual. Já 29% classificam o governo do petista como regular.

Em comparação com a pesquisa anterior sobre a avaliação do trabalho de Lula, o percentual de classificação negativa e positiva se manteve inalterado. A variação se deu quanto à percepção regular da gestão do petista, que aumentou de 28% para os atuais 29%.

Entre entrevistados com renda familiar de até dois salários mínimos, houve uma queda na avaliação positiva do governo (de 39% a 36%). Já a percepção negativa saltou de 28% para 31%.

O levantamento também mostrou haver uma alta da reprovação do governo federal (de 48% a 49%). Já a aprovação se manteve em 48%. Ao todo, 3% não souberam responder.

Comparação com Lula 1 e 2

A pesquisa testou ainda a percepção do atual mandato do petista com as passagens anteriores pelo Palácio do Planalto, de 2003 a 2010. Dos entrevistados, 5% disseram que a gestão iniciada em 2003 era “muito melhor”, enquanto 27% responderam que a primeira administração de Lula era “melhor”.

Para 25%, o atual mandato de Lula é “pior” do que o primeiro, e 19% disseram ser “muito pior”. Outros 21% responderam permanecer “igual”.

O Datafolha destacou que Lula apresenta uma avaliação positiva menor ao registrado no mesmo estágio em seus dois mandatos anteriores. Em 2006, o petista registrava 39% e, em 2010, a percepção favorável era de 76%.

Com exceção do ex-presidente Jair Bolsonaro, que obteve 47%, a avaliação negativa de Lula nesta rodada da pesquisa é superior à registrada, no mesmo período, por todos os antigos mandatários desde o primeiro mandato do ex-chefe do Executivo Fernando Henrique Cardoso, em 1995.

De 17 a 18 de junho, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 23 de junho com número BR-09956/2026.