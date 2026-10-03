Datafolha: Paes tem 46% e Ruas, 38%, nos votos válidos do RJ

Vantagem de Paes cai de 12 para oito pontos; sem Garotinho, candidato do PSD tem 49% e Ruas, 40%

Eduardo Paes (PSD) tem 46% dos votos válidos na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, enquanto Douglas Ruas (PL) registra 38%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno. A diferença entre os dois é de oito pontos percentuais, contra 12 na pesquisa anterior.

No cenário que inclui Anthony Garotinho (Republicanos), o candidato aparece em terceiro, com 7%, seguido por William Siri (PSOL), com 4%, e Coronel Busnello (Missão), com 2%. Cyro Garcia (PSTU), Juliete (UP), André Marinho (Novo) e Luan Monteiro (PCO) registram 1% cada.

O Datafolha também testou um cenário sem Garotinho, que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nessa simulação, Paes tem 49% dos votos válidos e Ruas, 40%. William Siri registra 4%; Coronel Busnello e André Marinho, 2% cada; e Juliete, Cyro Garcia e Luan Monteiro, 1% cada.

Em um eventual segundo turno, Paes aparece com 50% das intenções de voto, contra 41% de Ruas. Brancos, nulos ou nenhum representam 6%, e 3% estão indecisos. Na pesquisa espontânea para o primeiro turno, Paes tem 29%, Ruas, 22%, e 28% não souberam responder.

O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela Globo. O Datafolha ouviu 2.010 eleitores de 16 anos ou mais entre 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob os protocolos RJ-01334/2026 e BR-07933/2026.