Defesa de Bolsonaro pede autorização de Moraes para ex-presidente realizar cinco exames no hospital

A solicitação é para investigação e acompanhamento do quadro de pneumonia e outras complicações

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma autorização para que o ex-presidente pudesse realizar cinco exames no hospital. O pedido seria para acompanhar o quadro de pneumonia, “conforme indicado no relatório médico enviado no último dia 12 de junho”, conforme os advogados.

Segundo o documento entregue pelos advogados a Moraes, o ex-presidente deve realizar seis exames diferentes para investigar e acompanhar, também, a esofagite erosiva, gastrite crônica, doença do refluxo gastroesofágico, má digestão e recorrentes crises de soluço.

Os exames seis são:

tomografia computadorizada do tórax sem contraste; tomografia computadorizada do abdômen total sem contraste; manometria esofágica de alta resolução; endoscopia digestiva alta; pHmetria esofágica.

Os advogados solicitaram que a liberação seja feita em breve. “Diante da necessidade de acompanhamento médico especializado e da natureza dos exames prescritos, requer seja autorizada, com a maior brevidade possível, a

realização dos exames acima relacionados no Hospital DF Star, em Brasília”, finalizou.

Prisão domiciliar

Bolsonaro está em casa desde o dia 24 de março, quando Moraes autorizou que o ex-presidente ficasse em prisão domiciliar por 90 dias para se recuperar do quadro de broncopneumonia. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à trama golpista.

O médico Brasil Caiado já havia informado que, em razão da broncopneumonia, o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes da prisão domiciliar, geralmente, é o suficiente para a recuperação da doença. “Nós vamos fazer o que for possível, mas o ambiente que ele estará pode ajudar, ou não. Nós vamos seguir todo o cronograma recomendado pelo dr. Alexandre e veremos passo a passo”, informou Caiado.

Na última sexta (12), porém, o STF informou que o ministro deve renovar a temporada de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar diante do último relatório médico que registrou a piora no quadro de saúde do ex-presidente.