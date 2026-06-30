Defesa de Bolsonaro se reúne com Moraes hoje para discutir prisão domiciliar

Advogados irão pleitear que o ex-presidente continue em casa e que não tem condições de retornar a Papudinha

Audiência também avalia a arma que Bolsonaro tinha em casa durante a prisão

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se reunirá nesta terça-feira (30) com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes depois do fim oficial do período de prisão domiciliar concedido pelo magistrado.

A audiência ocorre para avaliar se o ex-presidente tem condições de retornar a peniteciaria e se houve falta grave ao ter uma arma de fogo em casa durante a prisão domiciliar.

A defesa tenta apresentar que Jair Bolsonaro não tem condições de retornar a Papudinha e que ainda está se recuperando de uma cirurgia no ombro.

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