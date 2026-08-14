Kassab se explica sobre fala contra Flávio e diz que com o filho de Bolsonaro ‘vitória de Lula é certa’

Na quinta-feira (13), o presidente do PSD disse que a chance do senador vencer as eleições é 'zero'

O presidente do Partido Social Democrata (PSD) e vice na chapa à Presidência com Ronaldo Caiado (PSD), Gilberto Kassab, explicou nesta sexta-feira (14) sobre sua fala em que dizia que o senador Flávio Bolsonaro tem zero chance de ganhar a eleição. Em nota, Kassab reforçou seu posicionamento e disse que com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irã reeleger. “

Lula quer Flávio Bolsonaro, pois é vitória certa do PT”, escreveu.

Kassab disse a uma plateia de empresários, na quinta-feira (13), que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é “preservado” neste momento das críticas dos adversários e que vai “desabar” nas pesquisas quando a campanha começar oficialmente, no próximo domingo (16).

“Eu posso falar para vocês que a chance do Flávio se eleger é zero“, disse Kassab durante uma reunião na sede do Iate Clube de Santos, localizada em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo.

“A própria pesquisa é tendenciosa porque ela não pega o Flávio que está apanhando durante a campanha. Ele está sendo preservado. Na hora que o PT mostrar quem é o Flávio e as pessoas que estão no entorno dele, ele vai desabar“, acrescentou.

Gilberto Kassab afirmou ainda que as pesquisas mostram que Flávio “não vence a eleição”.

“O PT não tem atacado essa candidatura pois está claro que é a mais fácil de ser batida no segundo turno”, completou.

Por fim, ele afirmou que Caiado é o único da oposição que tem chances de vencer Lula e ganhar a eleição. “O PSD acertou em ter candidatura própria e em ter Ronaldo Caiado, adversário histórico do PT, como nosso candidato”, disse o presidente da sigla.

Quero reafirmar minha fala desta quinta-feira, que foi bastante objetiva. O PSD acertou em ter candidatura própria e em ter Ronaldo Caiado, adversário histórico do PT, como nosso candidato. pic.twitter.com/9wxxBf0XKF — Gilberto Kassab (@gilbertokassab) August 14, 2026

*Com informações do Estadão Conteúdo