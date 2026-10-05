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Política

Defesa de Garotinho retira recurso do TSE e abre caminho para Ruas vencer no 1º turno

Candidato ficou em terceiro lugar na votação pelo governo fluminense, atrás de Douglas Ruas e Eduardo Paes

Júlia Lara

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Anthony Garotinho Jose Lucena/Estadão Conteúdo

A defesa do candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) retirou nesta segunda-feira (4) o recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que recorria contra a decisão que indeferiu o registro da candidatura ao executivo do Rio.“Não perderei tempo reclamando da justiça eleitoral, pois a imensa maioria da população viu a perseguição sofrida por mim, tão clara como a luz do sol”, disse Garotinho.

“Portanto, em função do resultado manifestado nas urnas, não me resta outra decisão jurídica, a não ser desistir, de forma livre, expressa, consciente e irretratável, do recurso ordinário eleitoral interposto nos autos do referido processo que tramita no TSE, deixando para o povo do nosso Estado arcar com a consequência das suas escolhas”, destacou o candidato.

Até o momento, vão concorrer ao segundo turno das eleições pelo governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Porém, caso os votos depositados em Garotinho sejam retirados, Ruas tem a chance de vencer a disputa ainda no primeiro turno.

Para Garotinho, Ruas e Paes não estão aptos para comandar o Rio de Janeiro. “Os candidatos que vão participar do segundo turno, são chefes de máquinas poderosas de crime e corrupção, que tem cúmplices nos altos escalões”, disse o candidato.

Garotinho afirmou ainda que há anos denuncia as instituições do estado do Rio, que foram “capturadas pelo crime e a corrupção”. “A votação de hoje representou a consagração dos corruptos, grande parte reeleita para a ALERJ e a câmara federal”, finalizou.

TSE revoga liminar

O TSE revogou na sexta-feira (2) uma liminar que beneficiava o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos), e determinou que os votos seriam considerados nulo na eleição, que aconteceu no domingo (4). Apesar da decisão, o nome de Garotinho esteve nas urnas, entretanto os votos apareceram como “anulados sub judice”.

A decisão do ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, faz com que Anthony Garotinho perca o acesso aos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e fica impedido de usar o horário eleitoral gratuito.

No dia 11 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou o registro de candidatura ao governo do candidato do Republicanos em decisão unânime. A sentença confirma a suspensão de seus direitos políticos em razão de condenação por improbidade administrativa.

A decisão do TRE-RJ entende que o político está inelegível em decorrência de condenação por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Rio. 

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