TSE revoga liminar de Garotinho e determina que votos no candidato sejam anulados

Apesar da decisão, o nome de Garotinho vai estar nas urnas, entretanto os votos vão aparecer como 'anulados sub judice'

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou nesta sexta-feira (02) uma liminar que beneficiava o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos), e determinou que os votos vaõs er considerados nulo na eleição, que acontece no domingo (04). Apesar da decisão, o nome de Garotinho vai estar nas urnas, entretanto os votos vão aparecer como “anulados sub judice”.

A decisão do ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, faz com que Anthony Garotinho perca o acesso aos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e fica impedido de usar o horário eleitoral gratuito.

No dia 11 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou o registro de candidatura ao governo do candidato do Republicanos em decisão unânime. A sentença confirma a suspensão de seus direitos políticos em razão de condenação por improbidade administrativa.

A decisão do TRE-RJ entende que o político está inelegível em decorrência de condenação por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Rio.