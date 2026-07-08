Deputado do PL, Zé Trovão chama Jair Bolsonaro de ‘covarde’; veja vídeo

O deputado federal pelo Partido Liberal Zé Trovão chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de “covarde”, se referindo a suas ações após perder as eleições de 2022. Segundo ele, as atitudes do ex-presidente fizeram com que “pessoas inocentes fossem presas”.

Na visão do deputado, após a derrota nas urnas para o presidente Lula (PT), Bolsonaro deveria ter aceitado, ido para os Estados Unidos e focado na campanha para as eleições de 2026.

Não podia ter feito aquilo porque hoje tem milhares de pessoas presas por ter feito aquilo. Eu não admiti aquilo que foi feito. Devia ter falado: ‘Perdi as eleições, seja de maneira democrática ou não. Perdi as eleições, vai pra casa’ Zé Trovão

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