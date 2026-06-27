Deputado minimiza atrito entre Michelle e Flávio e defende união contra o PT; assista

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Rodrigo Valadares (PL-SE) comentou a repercussão do vídeo da ex-primeira-dama e fez críticas ao governo Lula

O deputado federal Rodrigo Valadares (PL-SE) afirmou, em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que as recentes divergências entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro (PL) não enfraquecem o movimento conservador. Ao comentar o vídeo publicado pela ex-primeira-dama, o parlamentar destacou que o eleitorado bolsonarista é maduro e compreende que discussões pontuais são naturais na política.

De acordo com o deputado, o foco principal da direita para as eleições de 2026 deve ser o enfrentamento ao Partido dos Trabalhadores (PT). Ele ressaltou que, apesar de eventuais diferenças de opinião ou falhas na comunicação do partido, existe um objetivo central que une o grupo: a oposição ferrenha à gestão Lula (PT) e a busca por retomar o protagonismo político.

Além das questões partidárias, o parlamentar fez duras críticas ao governo federal, citando o que chamou de “desgoverno” e “normalização da corrupção”. Durante a entrevista, ele mencionou episódios envolvendo o ex-líder do governo Lula no Senado Jaques Wagner, alvo de operação da Polícia Federal (PT) no caso do Banco Master.

Assista à entrevista completa: