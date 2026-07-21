Flávio liga para Ciro e marca encontro para alinhar aliança com PP

O senador e pré-candidato a presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez mais um gesto de aproximação ao PP na tentativa de formar uma aliança com o partido. Ele ligou para o presidente da legenda, Ciro Nogueira (PP-PI) e pediu uma reunião presencial para tratar sobre o o assunto.

A expectativa é de que o encontro ocorra nesta quarta-feira (22), em Brasília. Segundo parlamentares, Flávio deve dar a última cartada na esperança de ter o apoio do PP e, em contrapartida, oferecer o posto de vice na chapa a sigla.

Há um pessimismo em relação a esse encontro, mas o fato de Ciro ter aceitado conversar com Flávio animou uma ala do PL. Caso Ciro apoie a candidatura de Flávio, o nome da deputada federal Simone Marquetto ganha força para compor a chapa presidencial. A parlamentar é vista como uma vice que pode atrair votos do eleitorado feminino e religioso, que se afastou de Flávio após a briga pública com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Um eventual apoio do PP também daria a Flávio mais tempo de propaganda de rádio e TV e recursos para a campanha. Dois fatores, apontados por lideranças partidárias, como essenciais para Flávio mostrar força e competitividade diante de um cenário polarizado.

Apesar do aceno, a chance de apoio da federação PP-União ao PL é vista como improvável e a tendência é manter a neutralidade na disputa nacional.