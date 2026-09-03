‘Descontrole e autoritarismo’: políticos repercutem determinação de Moraes contra Mendonça

Moraes determinou o envio ao presidente da Corte, Edson Fachin, de relatórios da Polícia Federal que apontam possíveis irregularidades na atuação do também ministro André Mendonça

A determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, gerou repercussão entre os políticos na noite desta quinta-feira (03). Moraes determinou o envio ao presidente da Corte, Edson Fachin, de relatórios da Polícia Federal (PF) que apontam possíveis irregularidades na atuação do também ministro André Mendonça à frente das operações Sem Desconto e Compliance Zero.

A senadora Damares Alves (Republicanos) disse que com essa determinação, Moraes joga no lixo o pouco de credibilidade que restava ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Usou o famigerado e interminável Inquérito das Fake News para mais uma decisão arbitrária. Deixou claro seu descontrole e autoritarismo.”, escreveu a ministra.

À Jovem Pan, o deputado federal Zé trovão (PL) cometou a decisão e classificou que Moraes está desesperado depois que veio a público envolvimento dele com o banqueiro Daniel Vorcaro.

“Recebo isso como uma das maiores suspresas da minha vida. Pela primeira vez ele me surpreendeu. Eu achei que ele tinha feito tudo o que podia, rasgado a constituição, cometido crimes, rasgado a lei, mas ele vai lá e não dobra, ele quadriplica a aposta. Ele vai fazer o que? Mandar fazer busca e apreensão na cada de Mendonça? Mandar prender? Ele esta desesperado”, disse Trovão.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), disse que a determinação se trata de uma “inversão intolerável de valores’.

“Quem deveria prestar esclarecimentos às instituições e ao povo brasileiro utiliza poderes investigativos excepcionais sob seu comando para constranger quem supervisiona uma investigação séria.”

Segundo senador, o episódio expõe o grau de deterioração institucional produzido pela perpetuação desse inquérito. “Nenhum ministro pode estar acima do escrutínio, muito menos dispor de poderes excepcionais para reagir contra quem o escrutina. Usar o Inquérito das Fake News como escudo e instrumento de intimidação não protege o Supremo”, disse.

Confira os posicionamento:

De verdade, qo Brasil virou o país onde o bandido é o certo?



Inacreditável o que estamos vendo!



Só tem uma solução para acabar com isso! Eleger @FlavioBolsonaro 2️⃣2️⃣✅ — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) September 3, 2026

MORAES FOI AO GRAU MÁXIMO DE FALTA DE NOÇÃO DA REALIDADE!

Tal convite p/ação URGENTE-via qualquer tipo de manifestação pacífica-é p/todos os brasileiros de bem dessa Nação;sejam ministros, parlamentares,empregados, empregadores,donas de casa…Dia 7 de setembro não por acaso é na… https://t.co/ZKooOD2ejN — Eduardo Girão (@EduGiraoOficial) September 3, 2026