‘Descontrole e autoritarismo’: políticos repercutem determinação de Moraes contra Mendonça
A determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, gerou repercussão entre os políticos na noite desta quinta-feira (03). Moraes determinou o envio ao presidente da Corte, Edson Fachin, de relatórios da Polícia Federal (PF) que apontam possíveis irregularidades na atuação do também ministro André Mendonça à frente das operações Sem Desconto e Compliance Zero.
A senadora Damares Alves (Republicanos) disse que com essa determinação, Moraes joga no lixo o pouco de credibilidade que restava ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Usou o famigerado e interminável Inquérito das Fake News para mais uma decisão arbitrária. Deixou claro seu descontrole e autoritarismo.”, escreveu a ministra.
À Jovem Pan, o deputado federal Zé trovão (PL) cometou a decisão e classificou que Moraes está desesperado depois que veio a público envolvimento dele com o banqueiro Daniel Vorcaro.
“Recebo isso como uma das maiores suspresas da minha vida. Pela primeira vez ele me surpreendeu. Eu achei que ele tinha feito tudo o que podia, rasgado a constituição, cometido crimes, rasgado a lei, mas ele vai lá e não dobra, ele quadriplica a aposta. Ele vai fazer o que? Mandar fazer busca e apreensão na cada de Mendonça? Mandar prender? Ele esta desesperado”, disse Trovão.
O senador Rogério Marinho (PL-RN), disse que a determinação se trata de uma “inversão intolerável de valores’.
“Quem deveria prestar esclarecimentos às instituições e ao povo brasileiro utiliza poderes investigativos excepcionais sob seu comando para constranger quem supervisiona uma investigação séria.”
Segundo senador, o episódio expõe o grau de deterioração institucional produzido pela perpetuação desse inquérito. “Nenhum ministro pode estar acima do escrutínio, muito menos dispor de poderes excepcionais para reagir contra quem o escrutina. Usar o Inquérito das Fake News como escudo e instrumento de intimidação não protege o Supremo”, disse.
Confira os posicionamento:
Assuntos
continue lendo
- Moro diz que cobrança sobre ida a debates é ‘indevida’: ‘Minha estratégia do momento’ Jovem Pan · há 20 minutos
- Relatório diz que Mendonça recebeu dados de processos antes da análise da PF Matheus Alleoni · há 52 minutos
- ‘Não sei de nada’, diz Alcolumbre sobre pedido de Moraes para investigar Mendonça Estadão Conteúdo · há 1 hora
- Moraes aponta tratamento diferente de Mendonça a ACM Neto e Lulinha Matheus Alleoni · há 2 horas