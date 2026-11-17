Documento será entregue nesta quarta-feira em meio à controvérsia sobre a substituição de delegados e relatórios que citam ministros do STF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vai entregar nesta quarta-feira (18) um relatório ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. A Jovem Pan apurou que o documento trata da controvérsia envolvendo a substituição de delegados responsáveis pelas investigações do Banco Master e as citações a ministros da Corte.

A mudança na equipe provocou questionamentos sobre a condução do caso. Segundo a direção da PF, dois delegados foram substituídos por quebra de confiança, após supostamente descumprirem uma orientação para discutir previamente relatórios que mencionassem ministros do Supremo.

Os documentos tratam de informações encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Master. A direção da PF determinou que os relatórios fossem refeitos por considerar que as versões anteriores extrapolavam o caráter descritivo solicitado.

O episódio levou o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, a cobrar esclarecimentos da corporação. Ele e Andrei Rodrigues também foram convidados a prestar explicações ao Senado nesta quarta-feira.

A controvérsia ocorre em meio às investigações sobre supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB), além de discussões no STF sobre a relatoria e os próximos julgamentos do caso.