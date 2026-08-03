Discurso alinhado e críticas ao Congresso: veja bastidores da convenção de Lula

Evento na zona norte de SP teve entrada com detectores de metal, vídeos de apoiadores e falas de aliados antes da chegada do presidente

A Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada no domingo (2), oficializou o presidente Lula como candidato à reeleição e deu o tom da campanha que a legenda pretende levar às urnas em outubro. Muito além da formalização da candidatura, o evento mostrou um partido muito decidido em torno de uma estratégia estabelecida: apresentar Lula como o principal nome de oposição à extrema-direita, defender a soberania nacional diante de interferências externas, como as de EUA e de Argentina, e transformar a disputa eleitoral em um embate entre democracia e autoritarismo.

Antes mesmo da abertura dos portões, a movimentação já era intensa na Expo Center-Norte, na zona norte de São Paulo. Filas se formaram nas entradas do pavilhão, onde o acesso era controlado por barreiras de segurança, revista pessoal e detectores de metal.

Do lado de fora, ambulantes vendiam produtos da campanha, como bonés com o slogan “Brasil é dos Brasileiros”, por preços entre R$ 30 e R$ 40, além de bandeiras do Brasil, da Palestina, de Cuba e do movimento LGBTQIA+. Dentro do ginásio, camisetas da campanha eram comercializadas por R$ 70 – as polos custavam R$ 100.

Chamou atenção também um carro estacionado nas proximidades levando uma pequena bandeira dos Estados Unidos. O símbolo contrastava com o discurso que seria repetido ao longo de toda a convenção: críticas à interferência norte-americana na política brasileira.

Jingle da campanha

O clima dentro do Pavilhão Amarelo foi de expectativa durante toda a manhã. O “Rap do Silva”, jingle da campanha de Lula, foi executado diversas vezes antes do início oficial da convenção, mas, em alguns momentos, não foi o suficiente para animar a arquibancada. A movimentação aumentou apenas com a chegada das principais lideranças do partido e dos aliados.

Enquanto o presidente não chegava, o palco foi ocupado por dirigentes e representantes de partidos da base aliada. Discursaram nomes como Carlos Lupi (PDT), Guilherme Boulos (PSOL), Marina Silva (Rede) e Zeca Dirceu (PT), todos com uma mensagem semelhante: a necessidade de reeleger Lula para impedir o avanço da extrema-direita.

A sintonia entre os discursos chamou atenção. As falas seguiram praticamente o mesmo roteiro, ressaltando temas como:

Defesa da democracia;

Combate ao autoritarismo;

Proteção das instituições;

Enfrentamento às fake news impulsionadas pelas novas tecnologias.

Pouco antes da entrada de Lula, um vídeo relembrou sua trajetória política e apresentou relatos de brasileiros que afirmaram ter mudado de vida durante seus governos. Também houve espaço para a defesa do fim da escala de trabalho 6×1, tema que deverá aparecer na campanha petista.

Na sequência, uma pessoa de cada estado entrou no ginásio carregando a bandeira de sua respectiva União Federativa. A única reação negativa registrada ocorreu durante a entrada da bandeira de Santa Catarina, recebida com vaias por parte do público.

Manifestações de lados políticos

Outro vídeo exibido antes da chegada de Lula reuniu manifestações de aliados políticos, entre eles o prefeito do Recife, João Campos (PSB), Paula Coradi (PSOL) e Paulo Lamac (Rede), reforçando a ideia de uma frente ampla em apoio à candidatura petista.

Depois de uma breve fala da deputada Benedita da Silva, o ministro Márcio França assumiu a condução do evento antes da chegada de Lula.

O presidente entrou no pavilhão por volta das 11h40 acompanhado da primeira-dama Janja da Silva. Logo atrás vieram o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin. A recepção foi marcada pelos gritos de “Lula, guerreiro, do povo brasileiro”, enquanto bandeiras do Brasil eram agitadas nas arquibancadas e uma delas foi estendida sobre parte do público.

Na sequência, o Hino Nacional foi executado e acompanhado pelos presentes. A cerimônia reforçou uma imagem que o PT buscou transmitir durante todo o evento: a associação entre os símbolos nacionais e a candidatura de Lula, estratégia que procura disputar um espaço tradicionalmente ocupado pela direita.

Discurso de Lula

Durante o discurso, Lula repetiu temas que já vinham sendo explorados nas últimas semanas de pré-campanha. Ele criticou o avanço das fake news, voltou a falar sobre tentativas de interferência dos EUA nas eleições brasileiras, defendeu a exploração das terras raras sob controle nacional e afirmou que pretende enfrentar o modelo atual de distribuição das emendas parlamentares caso seja reeleito.

O presidente também procurou apresentar a eleição como uma escolha entre dois projetos de país. Ao longo das falas dos aliados e do próprio discurso, repetiram-se frases que associavam Lula à paz, à democracia e ao diálogo, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) e seus aliados foram relacionados ao autoritarismo, à violência política e às ameaças às instituições.

Um dos momentos fora do protocolo ocorreu quando Lula percebeu que nenhuma mulher havia sido escalada para discursar na convenção e convidou Janja a subir ao palco. A primeira-dama falou sobre o papel das mulheres na campanha e defendeu a reeleição do presidente.

O discurso presidencial durou cerca de uma hora e terminou por volta das 13h35. Antes mesmo do encerramento, parte do público começou a deixar as arquibancadas.

Se a convenção do PL, realizada uma semana antes, foi marcada pelas dificuldades para consolidar uma candidatura capaz de unificar todo o campo da direita, o evento do PT transmitiu outra imagem.

Os bastidores mostraram um partido com discurso alinhado, uma base aliada integrada à estratégia da campanha e uma narrativa construída em torno de um foco: apresentar Lula como o candidato da democracia diante da extrema-direita, tendo como principais alvos a disseminação de fake news e as interferências dos EUA no processo eleitoral brasileiro.