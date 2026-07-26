Discurso de Milei foi ‘incompatível’ com a relação de Brasil e Argentina, diz Haddad

O candidato ao governo de São Paulo também declarou que o presidente argetino foi desrespeitoso com o país

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) disse neste domingo (26) que o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, durante convenção do Partido Liberal (PL) foi “completamente incompatível” com a relação do país com o Brasil. Em fala a jornalistas, o ex-ministro classificou a postura do argentino como “desrespeitosa”.

“Imagine se fosse ao contrário, imagine o presidente Lula, que já foi à Argentina inúmeras vezes, fosse desrespeitoso com juízes da Argentina. Uma coisa é manifestar apoio. Se você tem um alinhamento ideológico com uma pessoa e quer demonstrar simpatia. Outra coisa é você desrespeitar o país”, declarou.

Haddad destacou que não pode haver confusão entre governo e Estado. “A extrema direita confunde Estado com governo e se perde nessa confusão. Não podemos naturalizar o desrespeito institucional. Isso não cabe em países que são irmãos e compartilham os mesmos valores há séculos”, disse.

Perguntado se há uma preocupação com interferência estrangeira nas eleições, Haddad disse acreditar que o episódio recente com os Estados Unidos é “uma provocação meio barata”. “O mundo inteiro inveja o sistema eleitoral brasileiro”, afirmou o ex-ministro.

Na sexta-feira (24), o jornal The Washington Post noticiou que o Departamento de Estado dos Estados Unidos pretendia enviar dois oficiais ao Brasil para lançar dúvidas sobre a lisura e a integridade do sistema eleitoral. No mesmo dia, o governo brasileiro negou visto aos funcionários.

À Jovem Pan, um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos negou que uma missão de funcionários do órgão ao Brasil buscava interferir nas eleições brasileiras. Segundo a fonte, os integrantes do órgão norte-americano iriam fazer diversas reuniões, de 27 a 30 de julho, com o objetivo de “discutir a integridade eleitoral e a liberdade religiosa e de expressão”.