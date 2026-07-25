Fachin repudia fala de Milei contra Moraes: ‘Referência desrespeitosa’

Em convenção do PL, o presidente da Argentina criticou as decisões do ministro contra Bolsonaro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, repudiou neste sábado (25) as falas do líder argentino, Javier Milei, sobre as decisões contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o magistrado afirmou ser “desrespeitosa” a referência feita ao ministro Alexandre de Moraes.

“Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados”, declarou Fachin. Leia a íntegra abaixo.

Milei desembarcou em São Paulo para participar da convenção do Partido Liberal (PL), que oficializou, também neste sábado, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto. No evento, o argentino fez discurso de apoio ao parlamentar com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às decisões de Moraes contra Bolsonaro.

Sem mencionar o ministro, Milei disse que lhe foi negada visita ao capitão da reserva. O chefe de Estado argentino comparou com o período no qual Lula esteve preso na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Curitiba e recebeu diversas lideranças estrangeiras, incluindo o ex-presidente da Argentina Alberto Fernández.

“Nada mais é do que uma demonstração clara da injustiça de sua prisão e de seu evidente caráter vingativo”, declarou Milei.

Leia a íntegra da nota de Fachin

“Tomei conhecimento da declaração do Presidente da Argentina sobre o Ministro do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do país, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados”.