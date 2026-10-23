João Doria declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

O ex-governador de São Paulo João Doria declarou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, nesta sexta-feira (23). Em vídeo enviado exclusivamente à Jovem Pan, Doria diz que Lula (PT) perdeu a chance de governar o Brasil pacificando o país.

A declaração de apoio já havia sido adiantada pela Jovem Pan, nesta quinta-feira (22). Na gravação, Doria diz que Lula ficou quatro anos intimidando muitas pessoas e fazendo julgamento, ao invés de governar o Brasil.

O governo Lula estimulou o confronto entre pobres e ricos. O governo Lula apoiou extremistas contra o povo judeu. Insuflou o Brasil do Nordeste contra o Sul. O Brasil é um só. Uma só nação, um só país, um só povo. João Doria

Outra pauta defendida pelo ex-governador é o fim da reeleição, uma das promessas de campanha de Flávio. Ainda na gravação, Doria diz que o candidato foi humilde em reconhecer que seu pai, Jair Bolsonaro, errou como presidente ao não ter adotado a vacina durante a COVID-19.

O Brasil não pode se tornar um território de um só partido, de uma só pessoa, de um só comando. Alternância no poder é positivo, é saudável, é democrático. Eu sou a favor de um Brasil mais justo, mais próspero, que respeite os seus valores, as diferenças e as posições contrárias também. João Dória

Doria termina a gravação, afirmando que o presidente eleito deve governar para todos e não só para os que o elegeram, e não estabelecer confrontos.

Eu quero muito bem ao Brasil. Eu aprendi ao longo da vida política a perdoar, a compreender e olhar adiante. Por isso, neste domingo, o meu voto é Flávio Bolsonaro. Conscientemente. Contra Lula e a favor do Brasil. João Doria

Posicionamento pessoal

Antes da divulgação do vídeo, a Jovem Pan apurou que o ex-governador teria enviado mensagens em um grupo de empresários próximos para explicar a decisão. Na conversa, segundo relatos, Doria ressaltou que o apoio não está relacionado ao LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), organização que comanda, mas se trata de um posicionamento pessoal.

No início da semana, Doria criticou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à comunidade judaica brasileira. Ele classificou os últimos quatro anos como “os mais tristes” da história dessa relação desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Na ocasião, o ex-governador também havia sinalizado que votaria contra Lula no segundo turno da eleição.