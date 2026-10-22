Doria vai anunciar apoio a Flávio Bolsonaro nas redes sociais nesta sexta
O ex-governador de São Paulo João Doria vai anunciar nesta sexta-feira (23) apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, Doria gravou um vídeo sobre o tema, que será publicado nas redes sociais.
Antes da divulgação, o ex-governador teria enviado mensagens em um grupo de empresários próximos para explicar a decisão. Na conversa, segundo relatos, Doria ressaltou que o apoio não está relacionado ao LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), organização que comanda, mas se trata de um posicionamento pessoal.
No início da semana, Doria criticou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à comunidade judaica brasileira. Ele classificou os últimos quatro anos como “os mais tristes” da história dessa relação desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Na ocasião, o ex-governador também havia sinalizado que votaria contra Lula no segundo turno da eleição.
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