Edmilson Costa registra candidatura à Presidência e declara patrimônio de R$ 454 mil ao TSE

Há quatro anos, ele havia informado possuir bens estimados em R$ 502 mil à Justiça Eleitoral

O candidato à Presidência da República Edmilson Costa (PCB) registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira, 14, e declarou patrimônio no valor de R$ 454,4 mil. Há quatro anos, ele havia informado possuir bens estimados em R$ 502 mil à Justiça Eleitoral.

Aposentado, Costa informou ser proprietário de metade de um imóvel, no valor de R$ 350 mil. Também declarou um título de previdência privada avaliado em R$ 52,8 mil e uma caderneta de poupança com outros R$ 51,4 mil. Costa também incluiu um título de renda fixa de R$ 232.

Esta é a quinta eleição de Costa pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) desde 2008, quando se lançou a prefeito da capital paulista. Dois anos depois, disputou como vice-presidente. Em 2012, saiu como vice-prefeito de São Paulo e, em 2014, concorreu ao Senado.

Servidora pública aposentada, Cleusa Santos – vice na chapa ao Planalto – declarou patrimônio avaliado em R$ 1,7 milhão. Esta é a segunda vez que ela concorre em uma eleição. Há dois anos, ela disputou o pleito municipal para vereadora em Santos, no litoral paulista. Os bens à época declarados somavam R$ 1,5 milhão.