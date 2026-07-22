Elize: Sombras de uma Mulher | 7 curiosidades sobre o novo filme da Netflix

Longa abandona o formato documental para mergulhar em um thriller psicológico que busca compreender as camadas emocionais da protagonista

O filme “Elize: Sombras de uma Mulher” acaba de chegar ao catálogo da Netflix e já figura entre os lançamentos brasileiros mais comentados do ano. Inspirado no caso real de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do empresário Marcos Matsunaga em 2012, o longa abandona o formato documental para mergulhar em um thriller psicológico que busca compreender as camadas emocionais da protagonista, sem reconstituir os acontecimentos de forma puramente jornalística.

Confira algumas curiosidades sobre a produção:

1- Não é um documentário

Diferentemente da série documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, lançada em 2021, o novo filme aposta na ficção. A produção dramatiza os acontecimentos e utiliza recursos narrativos para explorar a mente da personagem e os bastidores de seu relacionamento, em vez de apenas recontar os fatos conhecidos.

2- Raphael Montes é um dos responsáveis pelo roteiro



O longa nasce da mente de Raphael Montes, autor de sucessos como Bom Dia, Verônica. Ao lado da roteirista Mariana Torres, ele buscou construir uma história que provocasse reflexão sobre violência, relações abusivas e as escolhas que culminaram no crime, sem transformar a obra em um simples relato policial.

3- Lorena Comparato vive Elize Matsunaga



A atriz Lorena Comparato assumiu um dos papéis mais desafiadores de sua carreira. Segundo a própria artista, interpretar uma personagem baseada em uma pessoa real exigiu responsabilidade, justamente por envolver um caso que marcou o país e teve consequências irreversíveis para diversas famílias.

4- A direção é do mesmo cineasta de DNA do Crime



Felipe Vellas, que dirigiu episódios da série DNA do Crime, comandou o longa. A experiência com suspense policial influenciou o estilo visual da produção, que aposta em tensão psicológica, enquadramentos intimistas e uma atmosfera carregada durante toda a narrativa.

5- O filme foi produzido pela mesma empresa do documentário



A Boutique Filmes, responsável pela minissérie documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, também produz Elize: Sombras de uma Mulher. Apesar disso, a proposta é completamente diferente: enquanto o documentário reúne entrevistas e investigações, o longa utiliza a liberdade da ficção para aprofundar os conflitos internos da protagonista.

6- O foco está na dualidade da personagem



Os roteiristas afirmam que o objetivo nunca foi fazer um filme apenas sobre o assassinato. A intenção foi retratar as contradições de Elize como personagem, mostrando como diferentes fatores moldaram sua trajetória até o desfecho trágico, sem perder de vista a gravidade do crime retratado.

7- Um dos lançamentos brasileiros mais aguardados da Netflix em 2026



Desde a divulgação da primeira imagem de Lorena Comparato caracterizada como Elize, em 2025, o filme despertou curiosidade do público. O lançamento do trailer ampliou ainda mais a expectativa, especialmente entre os fãs de produções de true crime e suspense psicológico, consolidando a obra como uma das principais apostas nacionais da plataforma neste ano.