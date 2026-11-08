Lula afirma preocupação com dívida pública e volta a falar sobre responsabilidade fiscal

Sem citar medidas para controlar os gastos, presidente faz primeiro pronunciamento à nação desde que foi reeleito no dia 25 de outubro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu pela reeleição ao Planalto durante pronunciamento à nação neste domingo (8), em cadeia nacional de rádio e televisão, e disse que se preocupa com a dívida pública e os juros altos, afirmando que terá responsabilidade fiscal.

“A trajetória da dívida pública e dos juros altos me preocupam, por isso, reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal para viabilizar políticas sociais, sustentáveis e a ampliação tão necessária do investimento. Todo esses esforço será feito preservando as regras fiscais”, afirmou Lula.

Esse foi o primeiro pronunciamento do presidente, que foi reeleito no dia 25 de outubro, desde que derrotou o ex-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que fugiu para os Estados Unidos após o resultado das eleições.

Na quinta-feira (5), Lula já tinha defendido responsabilidade fiscal e jurídica ao citar a necessidade de atrair investimentos ao Brasil. A declaração foi feita durante reunião entre o novo conselho e o presidente, que aprovou a lista dos minerais considerados críticos.

Durante discurso, presidente também afirmou que um dos principais objetivos do seu quarto mandato é levar para mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) os investimentos do Brasil, com o apoio da iniciativa privada.

Reeleição

No início do comunicado, o presidente agradeceu pela reeleição, afirmou que foi “uma vitória da democracia” e citou a participação recorde das pessoas que foram às urnas. “Foi a vitória da democracia. Com os jovens nas ruas e também os idosos que mostraram que não existe limite de idade para denfender seus direitos. Provamos, mais uma vez, que o Brasil não cabe no quintal de ninguém”, completou.

Ele voltou a falar sobre a criação do ministério da Segurança Pública após a aprovação da proposta de emenda à Constiuição (PEC) no Congresso Nacional na última terça-feira (3).

Lula destacou também as políticas de curto prazo que pretende adotadar, com medidas como a extinção do imposto dos produtos da cesta básica e o envio ao Congresso, da proposta para zerar a tarifa do transporte público aos finais de semana. Citou ainda o fim das bets e afirmou que a medida já faz diferente na “roda da economia”.

Ao falar do judiciário, o presidente afirmou que “o Brasil precisa debater com urgência uma reforma política e do Judiciário”. “A atividade da magistratura precisa de juízes isentos, éticos e livres de conflito de interesses e projetos de enriquecimento. Com uma Justiça eficaz, poderemos encarar com mais rigor a corrupção, o crime organizado e sonegadores”, finalizou.