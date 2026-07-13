Erika Hilton rebate Tarcísio sobre Tebet e Marina não serem de SP: ‘Só faltou comprar CEP’

Carioca, o governador paulista criticou as ex-ministras por se lançarem pré-candidatas ao Senado pelo Estado

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) rebateu nesta segunda-feira (13) crítica feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), às ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) por se lançarem pré-candidatas ao Senado pelo Estado. Em evento, a congressista afirmou que o chefe do Executivo paulista “só faltou comprar o CEP” para disputar o pleito estadual em 2022.

“O cara nunca morou, trabalhou e fez nada aqui e quis atacar as nossas candidatas. [É] porque não tem proposta, agenda e culhão para enfrentar as mulheres que vão concorrer nas eleições do Estado de São Paulo. Vamos fazer uma campanha belíssima”, declarou Erika.

Em evento do Republicanos na terça-feira (7), Tarcísio disse que Tebet e Marina “levaram cartão vermelho” do Mato Grosso do Sul e do Acre. O governador acrescentou que, se elas disputassem as eleições pelos Estados, “não seriam eleitas”.

Tarcísio também declarou que Tebet e Marina não conquistarão as duas cadeiras paulistas da Casa Alta em disputa.

“Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse Estado para servir”, disse Tarcísio.

A fala do chefe do Executivo paulista foi compartilhada pelo deputado federal e pré-candidato ao Senado por São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP) em seu perfil no Instagram. Na publicação, o também ex-secretário de Segurança Pública agradeceu o “incondicional apoio” de Tarcísio e disse que o Estado “não é trampolim”.

Já na quarta-feira (8), Tebet refutou a fala de Tarcísio. A ex-ministra disse que “não precisou dar endereço alheio para se candidatar”.

“Sou corintiana, não flamenguista. Pago imposto em São Paulo há 10 anos”, declarou Tebet.

Candidata à Presidência da República em 2022, Tebet disse também que registrou a maior quantidade de votos no Estado.

“SP voltou em mim em 22, mesmo ano que ele aterrissou em SP. Tive o maior percentual entre todos os estados: 6% em SP. E, 8% na capital numa eleição absolutamente polarizada”, declarou.

Assim como Tebet e Marina, Tarcísio não é natural de São Paulo. O governador nasceu no Rio de Janeiro. Nas eleições de 2022, o chefe do Executivo paulista chegou a ser chamado de “forasteiro”. Sua origem também foi explorada pela esquerda no pleito.