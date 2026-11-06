Eu e Lula não podemos falar com 100% de certeza quem foi eleito presidente, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não podem “falar com 100% de certeza que alguém foi eleito presidente do Brasil”. O parlamentar deu declaração em entrevista divulgada nesta sexta-feira (6) pelo jornal Folha de S. Paulo.

Sem apresentar provas, Flávio declarou ter “todas as ressalvas, motivos e indícios” para desconfiar do resultado em razão do que aconteceu durante as “duas horas em que as eleições foram interrompidas”. No segundo turno do pleito presidencial, em 25 de outubro, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prorrogação da votação até às 19h (horário de Brasília).

Posteriormente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, relatou que a prorrogação não causou problema na totalização de votos. Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, o ministro afirmou que as eleições “transcorreram dentro da mais absoluta normalidade”.