‘Transcorreram dentro da mais absoluta normalidade’, diz Nunes Marques sobre as eleições

M nota, o presidente do TSE destacou que o pleito de 2026 doi o mais 'inclusivo' da história republicana brasileira

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou nesta quarta-feira (28) que as eleições brasileiras de 2026 “transcorreram dentro da mais absoluta normalidade”. O magistrado acrescentou que o pleito respeitou “os ditames legais e constitucionais”.

Em nota, Nunes Marques destacou que, no domingo (25), “foram realizadas as eleições mais inclusivas da história da República brasileira”. O presidente do TSE também disse que foi possível “entregar um pleito com segurança” mesmo com a “instabilidade na reta final de votação”.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prorrogação da votação em duas horas, até às 19h (horário de Brasília), depois de pedidos das campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No entanto, o TSE iniciou a apuração de votos logo depois da ordem do magistrado.

Leia a íntegra da nota de Nunes Marques

“Ressalto o compromisso de toda a Justiça Eleitoral com a vontade soberana do eleitorado, que foi às urnas e legitimamente escolheu seus representantes. No último domingo (25), foram realizadas as eleições mais inclusivas da história da República brasileira. Mesmo diante da instabilidade na reta final de votação, graças às medidas adotadas e à competência dos técnicos do Tribunal, foi possível avançar com a apuração e entregar um pleito com segurança”.

“Informo que todos os questionamentos feitos dentro do devido processo legal serão analisados e respondidos. Com o empenho de servidores públicos de todo o país, dos mesários, das forças de segurança e dos demais atores envolvidos, as Eleições 2026 transcorreram dentro da mais absoluta normalidade e com respeito aos ditames legais e constitucionais”.