Ex-deputada estadual Grazielle Machado morre aos 45 anos em Campo Grande (MS)

Ex-parlamentar exerceu três mandatos como vereadora na capital e um na Assembleia Legislativa; causa da morte não foi divulgada pela família

A ex-deputada estadual Grazielle Machado morreu, na madrugada desta quarta-feira (24), em Campo Grande, aos 45 anos. Ela estava internada há dois dias no Hospital da Cassems, no centro da capital. A causa do falecimento não foi divulgada pela família.

Nascida em 12 de dezembro de 1980, em Campo Grande, Grazielle era formada em Publicidade e Propaganda, empresária da comunicação e professora universitária. Filha do deputado estadual Londres Machado (PP) e da ex-prefeita de Fátima do Sul, Ilda Salgado Machado, ela iniciou a trajetória política coordenando campanhas e liderando movimentos de jovens e mulheres. Ela teve três filhos.

Grazielle ingressou na vida pública em 2004, quando foi eleita vereadora em Campo Grande com 6.273 votos. Na Câmara Municipal, exerceu três mandatos consecutivos. Durante esse período, ocupou cargos na Mesa Diretora, como a vice-presidência e a primeira-secretaria, além de presidir comissões permanentes.

Em 2014, foi eleita deputada estadual com 39.374 votos, sendo, na ocasião, a mulher mais votada da história para o cargo em Mato Grosso do Sul. No Legislativo Estadual, foi segunda vice-presidente da Mesa Diretora por duas gestões, presidiu a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e foi membro de comissões voltadas aos Direitos da Mulher, Assistência Social e Assuntos Indígenas.

Repercussão

Em nota, o partido Progressistas (PP) de Mato Grosso do Sul manifestou pesar e prestou solidariedade ao deputado Londres Machado e aos familiares. A legenda destacou o trabalho de Grazielle junto à população sul-mato-grossense durante seus anos de vida pública.

Grazielle deixa uma marca indelével na política sul-mato-grossense, pautada pelo trabalho incansável e pela entrega à nossa gente. Sua trajetória de dedicação pública permanecerá em nossa memória como exemplo de compromisso com o Estado e com a população.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), também se pronunciou em nome dos 24 deputados da atual legislatura. “A ex-deputada Grazielle Machado construiu sua trajetória com dedicação à vida pública, contribuindo para o fortalecimento da participação das mulheres na política e para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou.

Até a publicação desta matéria, as informações sobre o velório e o sepultamento não haviam sido divulgadas.