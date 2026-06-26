Flávio aciona STF contra Janones após ser chamado de ‘bandido’ em vídeos
O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apresentou na segunda-feira (22), no Supremo Tribunal Federal (STF), queixa-crime contra o deputado federal André Janones (Rede-MG). O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro acusa o congressista de “praticar crime de injúria” contra ele em vídeos publicados no Instagram.
Na queixa-crime, Flávio cita cinco episódios nos quais Janones o chamou de: “bandido”; “ladrão”; “vagabundo”; “miliciano”; “idiota”; “babaca”. O senador também mencionou que o deputado se referiu ao seu grupo político e familiares como: “bandidagem”; “quadrilha”; “vermes”; “bandidos”; “vagabundos”.
Ao STF, Flávio defendeu que as falas de Janones configuram “crime praticado contra funcionário público em razão de suas funções e mediante a utilização de rede social da rede mundial de computadores”. Por isso, o senador pediu, além da condenação por injúria, o pagamento de R$ 20.000 por danos morais a ser destinado para uma instituição de caridade.
A Jovem Pan entrou em contato com deputado André Janones por meio de seu gabinete para manifestação, mas não foi atendida. O espaço segue aberto.