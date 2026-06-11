Flávio Bolsonaro aciona STF contra Lula por fala sobre ‘traidores da pátria’

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra o presidente Lula (PT) após um discurso feito pelo petista no último dia 2, em Catalão (Go). O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acusa o pré-candidato à reeleição de ameaça e incitação ao crime.

No centro da disputa está a fala de Lula que associou a família Bolsonaro a “traidores da pátria” e “vendilhões”, citando o contexto de uma visita de Flávio e Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Em seu discurso, o petista mencionou o personagem histórico Joaquim Silvério dos Reis, delator de Tiradentes, afirmando que ele teria sido enforcado por sua traição.

O presidente indagou seu público sobre o que mereceriam os “traidores da pátria” de hoje, pedindo aos apoiadores que “pensem” e “meditem” sobre o assunto.

A defesa de Flávio argumenta que o discurso não foi apenas uma metáfora, mas uma incitação direta ao homicídio por enforcamento. O documento, enviado diretamente ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, no último dia 4, ainda cita um erro na fala presidencial: Silvério dos Reis morreu de causas naturais, enquanto Tiradentes é quem foi executado.

A gravidade da fala, diz a notícia-crime, é reforçada pelo alcance da declaração, transmitida pela TV Brasil e amplamente divulgada em redes sociais.

Flávio Bolsonaro pede ao STF a instauração de um inquérito para apurar as condutas tipificadas nos artigos 147 (ameaça) e 286 (incitação ao crime) do Código Penal. O pedido inclui o depoimento do senador como vítima e o interrogatório do presidente Lula.

A Jovem Pan tenta contato com a Presidência da República sobre a notícia-crime. Se houver resposta, o texto será atualizado.

*texto produzido com auxílio de IA