Flávio Bolsonaro emitiu notas no valor de R$ 1,5 mi para empresas ligadas a Vorcaro

As duas primeiras foram faturadas no dia 7 de abril de 2025 e canceladas no mesmo dia

O escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência e senador, emitiu três notas fiscais no valor total de R$ 1,5 milhão para uma empresa usada como fachada por Daniel Vorcaro. A informação foi publicada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan, que também teve acesso aos documentos.

As duas primeiras notas foram emitidas no dia 7 de abril de 2025 e canceladas no mesmo dia. O escritório tem como único sócio Flávio Bolsonaro e tinha como cliente a Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A. Ambos os documentos estavam com o valor de R$ 500 mil.

Dois dias depois, o escritório faturou uma terceira nota, também no valor de R$ 500 mil, para a empresa Contábil Correa. Não constam registros de cancelamento dessa última nota.

O elo entre as duas companhias é o contador Rogério Lourenço Novo. Ele é o único diretor responsável pela Copenhagen e consta como único sócio da Cantábil Correa. Ele também faz parte do conselho fiscal da empresa de soluções ambientais Ambipar.

As notas canceladas eram relacionadas a serviços de consultoria jurídica para a Copenhagen, que não tem sede nem site e tem o capital total de R$ 40, segundo o site da Receita Federal.

A Copenhagen teria recebido R$ 58 milhões de Daniel Vorcaro. A empresa pertence ao fundo de investimentos Estônia, administrado pela Trustee DTVM, gestora investigada pela Polícia Federal por movimentar e ocultar fundos de Daniel Vorcaro.

A Jovem Pan tenta contato com Flávio Bolsonaro, Rogério Lourenço e as empresas mencionadas, e a reportagem será atualizada assim que eles responderem.