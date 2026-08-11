Líder do PT que passou mal na Câmara sofreu AVC e segue internado

A Liderança do Partido dos Trabalhadores informou que Pedro Uczai está 'evoluindo de forma estável' após passar mal durante reunião

A Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados informou nesta terça-feira (11) que o líder da legenda na Casa Baixa, o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo. No entanto, o parlamentar está “evoluindo de forma estável”.

Em comunicado, a Liderança informou que Uczai permanece internado para “observação clínica e realização de exames complementares”. O deputado está “consciente, orientado e interagindo adequadamente com a equipe médica” e não apresentou déficit motor e cognitivo.

Uczai passou mal durante a reunião de líderes. Ele foi encaminhado ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (DEMED) de maca. Depois, foi transferido ao Hospital DF Star, em Brasília, onde foi submetido a exames.

O episódio interrompeu a reunião do colégio. Logo depois, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a ordem do dia.