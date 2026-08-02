Flávio Bolsonaro promete manter Bolsa Família e critica Desenrola em convenção do PL na Paraíba

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, prometeu garantir o Bolsa Família e criticou o Desenrola durante convenção do PL na Paraíba neste domingo, em que disse que “o Nordeste é a solução do Brasil” e mencionou que tem um plano contra a pobreza. No evento, foi oficializada a candidatura de Efraim Filho para o governo do Estado da Paraíba, com a advogada Nayana Pontes como vice.

“Você tem um plano para deixar de ser pobre? Se você não tem, eu tenho um plano para você”, disse o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, criticou o Desenrola, mencionando que “quem te enrolou, não vai te desenrolar” e defendendo que o caminho para se livrar de dívidas futuras é a partir de “um emprego que pague bem”.

Ao abordar a inadimplência, disse que mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. “Começou a faltar arroz em casa, começou a faltar feijão. A picanha prometida não chegou”, disse, fazendo referência à promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, de que a população voltaria a comer picanha caso votasse nele.

Flávio Bolsonaro também disse que “garantirá” o Bolsa Família para quem precisa, mas mencionou que o programa “não deveria ser o final do caminho, e que a proteção do programa é o início do caminho”.

O senador disse ainda que “muitos paraibanos hoje têm diploma pendurado na parede de casa, mas não têm um emprego”, prometendo que o PL vai garantir tanto o diploma quanto o emprego da população. Reforçou, ainda, que “é importante que quem escolher o presidente da República, escolha todo mundo do mesmo time – o senador, o governador, o deputado federal, o deputado estadual -, de ponta a ponta”.

Na convenção, Flávio Bolsonaro também disse que o Nordeste está sendo governado pela esquerda há quase 20 anos. “E o que mudou na sua vida?”, questionou, alegando que o governo do PT quer “o povo brasileiro duro na ignorância para continuar votando nele”, enquanto o candidato à Presidência do PL quer “povo brasileiro estudado, com dignidade”.