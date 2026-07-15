Flávio diz não ter mais relação com Michelle e que não entende vídeo da ex-primeira-dama

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não mantém mais relação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast Flow, na qual o parlamentar também comentou o cenário político, sua viagem aos Estados Unidos, a produção do filme Dark Horse e fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).



Ao ser questionado sobre um vídeo em que Michelle Bolsonaro faz críticas a ele, Flávio disse que não assistiu ao conteúdo para “não se contaminar”. Segundo o senador, sua postura tem sido pautada pelo respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“É uma questão de bom senso e de fidelidade à escolha do nosso líder, que é o presidente Jair Bolsonaro. Eu nunca pressionei pra entrar pra campanha ou pra não entrar. Vem a hora que quer, vem se quiser também, porque assim, eu tô dando o meu melhor, eu sei qual caminho que eu tenho que seguir”, afirmou.

Flávio declarou que não compreende as motivações das críticas feitas por Michelle e afirmou que a situação só não foi tratada de forma mais dura em respeito ao pai.

“Ainda mais ela sendo a esposa do meu pai, que eu sempre respeitei. Se não fosse, certamente, acho que não teria chegado nesse ponto, a gente teria estancado antes. Obviamente, vão estar sempre as portas abertas para todo mundo que queira se engajar na campanha de corpo e alma, porque é contra o inimigo do Brasil, que é o atual governo”, disse.

Relação com Trump



O senador também comentou sua participação em uma audiência pública realizada nos Estados Unidos sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros. Segundo Flávio, o objetivo foi sensibilizar o presidente norte-americano Donald Trump a rever a medida. Ele afirmou considerar Trump uma pessoa “sensível” e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é visto pelo republicano como “antiamericano”. “Trump é sensível e não quer ver o Lula. Falei que íamos ter eleições e falei que teremos um presidente que vai falar de igual para igual. Foi minha tentativa de sensibilizar o Trump. Algum candidato vai ter que lidar com ele”, declarou.