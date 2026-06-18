Flávio diz que cerne do Caso Master é o PT da Bahia

Flávio Bolsonaro faz ataques ao magistrado e tenta desacreditar o julgamento na Corte

O pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta quinta-feira (18) que todos sabiam que a origem do escândalo do Master era do PT da Bahia, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, no programa 3 em 1.

O comentário vem após operação realizada pela Polícia Federal, que teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA), no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades envolvendo o Banco Master.

“A gente sabe que foi ali no PT da Bahia o cerne de todo esse esquema que desaguou na questão do Banco Master”, disse.

O senador também afirmou que o PT continuará sendo contra a abertura de uma CPI para investigar o caso.

“Eles têm algo a temer que eu nunca tive”, disse. Flávio também afirmou, ao ser questionado sobre a atuação de seu irmão nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que o membro de sua família nunca pediu a aplicação de taxas ao Brasil para Donald Trump.

“O que o Eduardo foi pedir foi a Magnitsky ao Alexandre de Moraes, algo que não estava no controle de Eduardo; são os critérios da lei americana”, disse.

Em relação a quem será seu candidato a vice na sua chapa, Flávio não respondeu com nomes, mas disse que tem preferência para que seja uma mulher.

*Em atualização