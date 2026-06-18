Flávio diz ter preferência por mulher como vice

Escolha será anunciada no dia 25 de julho, segundo pré-candidato à Presidência

O pré-candidato também disse que todos sabiam que a origem do escândalo do Master era do PT da Bahia

O pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que tem preferência por uma vice mulher. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à Jovem Pan, no programa 3 em 1, nesta quinta-feira (18).

O senador, porém, evitou cravar nomes e disse que a decisão só será tomada no dia 25 de julho. “Não temos ainda como falar ou adiantar, mas o prazo está acabando […] nossa convenção será dia 25 de julho”, declarou.

“Tenho preferência que seja mulher, não pelo fato de ser mulher, mas porque tem muitas mulheres qualificadas que agregariam nesse processo de resgate do Brasil”, concluiu.

Entre os nomes que já foram estipulado Tereza Cristina Progressistas (PP), Julia Zanata (PL-SC) e Simone Marquetto (PP-SP).

O pré-candidato também disse que todos sabiam que a origem do escândalo do Master era do PT da Bahia.

O comentário vem após operação realizada pela Polícia Federal, que teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA), no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades envolvendo o Banco Master.

“A gente sabe que foi ali no PT da Bahia o cerne de todo esse esquema que desaguou na questão do Banco Master”, disse.

O senador também afirmou que o PT continuará sendo contra a abertura de uma CPI para investigar o caso, e que ele “sempre foi a favor” da instalação de uma investigação. “Eles têm algo a temer que eu nunca tive”, disse.

Taxação

Flávio também afirmou, ao ser questionado sobre a atuação de seu irmão nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que o membro de sua família nunca pediu a aplicação de taxas ao Brasil para Donald Trump.

“O que o Eduardo foi pedir foi a Magnitsky ao Alexandre de Moraes, algo que não estava no controle de Eduardo; são os critérios da lei americana”, disse.

Também falou que Moraes não poderia julgar o irmão por ser parte do processo, e que a condenação foi uma “forçação de barra”. “STF está jogando a sua credibilidade na lata do lixo“.

Veja a entrevista completa: