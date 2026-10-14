Flávio é rejeitado por 54% e Lula, por 53%, diz pesquisa Quaest

Essa é a primeira pesquisa Quaest após o resultado do primeiro turno, em que Flávio ficou à frente do atual mandatário

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra que Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 54% dos eleitores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 53%.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Intenção de voto

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 46% dos votos, enquanto Lula tem 44%, das intenções de voto, aponta a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (14). Os candidatos aparecem tecnicamente empatados, já que a pesquisa tem margem de erros de dois pontos percentuais. Essa é a primeira pesquisa Quaest após o resultado do primeiro turno, em que Flávio ficou à frente.

Indecisos representam 1%, enquanto eleitores que disseram que vão vencer em branco ou anular, são 9%.

A divulgação ocorre a 11 dias do segundo turno, marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos, enquanto Lula teve 45,16%. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos, a menor da história entre dois candidatos.