O que se sabe sobre o pronunciamento de Lula no domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai fazer um pronunciamento para a nação, em cadeia nacional de rádio e televisão, neste domingo (8). A fala à nação tem como objetivo acalmar os ânimos do mercado e promover uma ideia de pacificação do país neste quarto mandato.

No comunicado, o presidente vai falar que seguirá perseguindo as metas fiscais, ao mesmo tempo que não irá deixar de cumprir promessas de campanha. Lula também dirá que terá responsabilidade fiscal ao longo de todo o quarto mandato, além de anunciar medidas de ajuste que estão sendo discutidas com os ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento).

Esse vai ser o primeiro pronunciamento do presidente, que foi reeleito no dia 25 de outubro, desde que derrotou o ex-candidato Flávio Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos após o resultado das eleições.

Na terça-feira, 3, passou horas reunido com os dois no Palácio da Alvorada antes de ir a São Paulo para realizar exames médicos. A expectativa é de que essas medidas de contenção de gastos e aumento de arrecadação sejam anunciadas nas próximas semanas.

O petista manteve-se recluso na semana passada. Comemorou seu aniversário no Palácio da Alvorada na terça-feira, 27, com militantes petistas e depois usou os últimos dias para descansar Passou o fim de semana e o feriado de Finados na Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República onde costuma passar dias sabáticos.

*Com informações do Estadão Conteúdo