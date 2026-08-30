JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
JP Futebol Clube | 18h00 - 19h30
Política

Flávio elogia modelo de segurança de Bukele após reunião com ministro salvadorenho: ‘Nos inspira bastante’

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, goza de alta popularidade em seu país por ter reduzido a taxa de homicídios a níveis historicamente baixos

AFP

Flávio elogia modelo de segurança de Bukele após reunião com ministro salvadorenho: ‘Nos inspira bastante’
Flávio elogia modelo de segurança de Bukele após reunião com ministro salvadorenho: 'Nos inspira bastante' NELSON ALMEIDA / AFP

O senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste domingo (30) que a postura linha-dura de El Salvador em relação ao crime é “inspiradora”, após uma reunião com o ministro da Segurança do país centro-americano, Gustavo Villatoro.

A menos de dois meses das eleições em que enfrentará o presidente em exercício e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o filho mais velho e herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foca na insegurança, uma das principais preocupações dos eleitores.

O encontro com Villatoro “nos inspira bastante pra que possamos implementar um plano muito eficaz, firme, pra defender os cidadãos, pra defender as vítimas e não os bandidos, como faz o atual governo”, disse Flávio a jornalistas após a reunião em São Paulo.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, goza de alta popularidade em seu país por ter reduzido a taxa de homicídios a níveis historicamente baixos. Diversos governos de direita na América Latina buscam seguir seu exemplo.

O presidente centro-americano conseguiu “implementar um dos maiores e mais eficazes resgates de soberania e devolver a segurança pública”, disse Flávio.

Villatoro está em São Paulo para participar, na segunda-feira, de um fórum de segurança organizado por uma associação industrial.

Bukele está no poder desde 2019 e seu governo é criticado por grupos de direitos humanos por se basear em um estado de exceção que permitiu a prisão de quase 100 mil pessoas sem mandado judicial, acusadas de pertencerem a gangues ou serem cúmplices.

“Tem pouco preso no Brasil, tem que ter mais. Só não tem mais porque a legislação é frouxa. Então por isso nós vamos criar mais de meio milhão de vagas em presídios”, afirmou o candidato.

O primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro. Segundo as pesquisas, Lula tem uma ligeira vantagem sobre Flávio.

continue lendo

Fachada da agência do Correio na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo Política Governo anuncia que Correios vai receber aporte de R$ 6 bilhões no PLOA 2027 O PLOA deve ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, dia 31
  1. Lula pede inelegibilidade de Flávio ao TSE por ‘abuso econômico’ em Barretos Estadão Conteúdo · há 2 horas
  2. Toffoli adia análise de candidatura de Renan Santos e fala em ‘indícios de ilicitude’ Estadão Conteúdo · há 3 horas
  3. ‘Orçamento está muito apertado porque há corrupção para tudo’, diz Flávio Bolsonaro Estadão Conteúdo · há 4 horas
  4. Eleições 2026: saiba o que é permitido e proibido no dia da votação Agência Brasil · há 4 horas