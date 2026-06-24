Flávio responde Michelle e diz que nunca maltratou ou humilhou uma mulher: ‘Se fiz, peço desculpas’

Mais cedo, ex-primeira-dama publicou um vídeo em que diz ter sido "humilhada" pelo senador

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se pronunciou na noite desta quarta-feira (25) e disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que se fez, “pede desculpas”. A declaração foi feita após a publicação de dois vídeos da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em que ela diz ter sido “maltratada e humilhada” por Flávio.

Flávio afirmou que reconhece o trabalho de Michelle como presidente do PL Mulher e todo o cuidado que ela tem com Jair Bolsonaro:

Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil.

Ele disse ainda que tentou contato com Michelle na manhã desta quarta-feira para convidá-la a participar de uma reunião organizada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) com lideranças femininas, mas que não recebeu retorno. “Hoje pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la, pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou”, escreveu.

Vídeo de Michelle

Michelle disse no vídeo publicado nesta quarta que o seu enteado Flávio Bolsonaro a humilhou em telefonema. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou.

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Ela é contra o PL apoiar Ciro Gomes ao governo do estado e quer que a vereadora Priscila Costa (PL-CE) seja uma das candidatas ao Senado do partido. O deputado André Fernandes disse na véspera que o desejo de Michelle não mudaria em nada a decisão do partido.

Por fim, Michelle disse ainda que Flávio vai toda semana em sua casa e, se ele quisesse o apoio da ex-primeira-dama, já teria dito. “O Flávio vai para a minha casa toda semana, mais de uma vez, se ele relamente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha, continuarei recolhida. Não o procurei mais também.”