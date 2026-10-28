Flávio se chamar de ‘presidente eleito’ em carta foi ‘problema na confecção’, diz Marinho
O coordenador da campanha à Presidência do Partido Liberal (PL), o senador Rogério Marinho (PL-RN), disse nesta quarta-feira (28) acreditar que houve “algum problema na confecção da carta” divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na primeira versão do texto, o parlamentar se autodenominou “verdadeiro presidente eleito”.
“Segundo Marinho, a manifestação oficial de Flávio foi publicada em suas redes sociais. No novo texto, o senador passa a se referir como “líder”.
“Ele se autodenomina como líder. E é um fato, ele é um líder no Brasil”, declarou Marinho.
Perguntado se Flávio conseguirá liderar a oposição a partir dos Estados Unidos, Marinho disse que “é o que ele pode fazer”. O parlamentar argumentou ser impossível o senador exercer o papel no Brasil em razão dos “sinais que estavam sendo demonstrados”.
Flávio desembarcou nesta quarta-feira, nos Estados Unidos, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas do casal. Dois dias antes, no entanto, o senador declarou que não deixaria o país depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a apreensão de seus passaportes.
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