Flávio se chamar de ‘presidente eleito’ em carta foi ‘problema na confecção’, diz Marinho

O coordenador da campanha à Presidência do PL afirmou que a manifestação oficial do senador foi publicada em suas redes sociais

O coordenador da campanha à Presidência do Partido Liberal (PL), o senador Rogério Marinho (PL-RN), disse nesta quarta-feira (28) acreditar que houve “algum problema na confecção da carta” divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na primeira versão do texto, o parlamentar se autodenominou “verdadeiro presidente eleito”.

“Segundo Marinho, a manifestação oficial de Flávio foi publicada em suas redes sociais. No novo texto, o senador passa a se referir como “líder”.

“Ele se autodenomina como líder. E é um fato, ele é um líder no Brasil”, declarou Marinho.

Perguntado se Flávio conseguirá liderar a oposição a partir dos Estados Unidos, Marinho disse que “é o que ele pode fazer”. O parlamentar argumentou ser impossível o senador exercer o papel no Brasil em razão dos “sinais que estavam sendo demonstrados”.

Flávio desembarcou nesta quarta-feira, nos Estados Unidos, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas do casal. Dois dias antes, no entanto, o senador declarou que não deixaria o país depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a apreensão de seus passaportes.