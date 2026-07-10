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Política

Flávio sobre Bolsonaro: ‘O maior injustiçado deste país’

A declaração foi feita em evento de lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado em Fortaleza, no Ceará

Jovem Pan

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro EGBERTO RAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou do lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado em Fortaleza, no Ceará. Ele disse que só é “maior injustiçado desse país e que está pagando por algo que nunca fez”.

Flávio falou também sobre a proteção das mulheres. “Vocês mulheres vão ser finalmente protegidas no governo Bolsonaro. Quem violenta mulher e criança vai sofrer castração química”, afirmou o senador.

Para o pré-candidato, só é “perseguido tem um legado para deixar, quem incomoda o sistema e quem vai derrubar o PT este ano”, completou.

Por fim, ele afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca fez nada para estar preso. “Maior injustiçado deste país e está pagando por algo que nunca fez. Em 2027 vai ser diferente, o Brasil vai estar pacificado de novo e vai voltar a ser campeão com a gente lá.”

O evento aconteceu no Ceará, local do conflito com a madrasta e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

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