Flávio vota no Rio e critica Lula: ‘Brasil não aguenta mais quatro anos disso’
O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (4), na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O senador chegou ao local por volta das 8h, logo após a abertura da votação, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Ele votou na seção 170.
Após votar, Flávio criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acusou aliados do petista de interferirem no processo eleitoral.
“É um dia muito importante, onde eu espero que o brasileiro ponha fim a essa era do atraso. Que apostou tudo, que vale tudo. Que perdeu a linha de usar dinheiro público, a máquina pública para tentar interferir nas eleições. Os amigos do Lula interferiram nas eleições e isso tem que mudar. O Brasil não aguenta mais quatro anos disso e a única alternativa é Flávio Bolsonaro”, afirmou.
Aos 45 anos, Flávio é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi escolhido como candidato do partido ao Palácio do Planalto no fim de 2025. Durante a campanha, buscou se apresentar como herdeiro político do pai e tem Lula como principal adversário na disputa presidencial.
Formado em Direito, Flávio iniciou a carreira política aos 21 anos e exerceu quatro mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro. Em 2016, disputou a Prefeitura da capital fluminense, mas não foi eleito. Dois anos depois, conquistou uma vaga no Senado com mais de 4 milhões de votos, sendo o candidato mais votado para o cargo no estado.
Assuntos
continue lendo
- Entenda o espectro político de Fernando Collor na história da república Jovem Pan* · há 10 minutos
- Jovem Pan transmite ao vivo apuração das urnas; acompanhe Jovem Pan · há 14 minutos
- Mídia internacional destaca polarização entre Lula e Flávio e influência de Trump na eleição Estadão Conteúdo · há 39 minutos
- Mãe de Flávio Bolsonaro diz que família está esperançosa Estadão Conteúdo · há 40 minutos