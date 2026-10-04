JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã 2ª Edição | 07h00 - 11h00
Política

Flávio vota no Rio e critica Lula: ‘Brasil não aguenta mais quatro anos disso’

Candidato do PL chegou ao local de votação por volta das 8h, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro

Jovem Pan

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro EGBERTO RAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (4), na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O senador chegou ao local por volta das 8h, logo após a abertura da votação, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Ele votou na seção 170.

Após votar, Flávio criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acusou aliados do petista de interferirem no processo eleitoral.

“É um dia muito importante, onde eu espero que o brasileiro ponha fim a essa era do atraso. Que apostou tudo, que vale tudo. Que perdeu a linha de usar dinheiro público, a máquina pública para tentar interferir nas eleições. Os amigos do Lula interferiram nas eleições e isso tem que mudar. O Brasil não aguenta mais quatro anos disso e a única alternativa é Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Aos 45 anos, Flávio é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi escolhido como candidato do partido ao Palácio do Planalto no fim de 2025. Durante a campanha, buscou se apresentar como herdeiro político do pai e tem Lula como principal adversário na disputa presidencial.

Formado em Direito, Flávio iniciou a carreira política aos 21 anos e exerceu quatro mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro. Em 2016, disputou a Prefeitura da capital fluminense, mas não foi eleito. Dois anos depois, conquistou uma vaga no Senado com mais de 4 milhões de votos, sendo o candidato mais votado para o cargo no estado.

Assuntos

continue lendo

Lula e Flávio Bolsonaro Política Lula vence em cinco países; Flávio Bolsonaro fica em 1º em dois Petista aparece à frente na Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia e Singapura; candidato do PL recebeu mais votos nas Filipinas e na Tailândia
  1. Entenda o espectro político de Fernando Collor na história da república Jovem Pan* · há 10 minutos
  2. Jovem Pan transmite ao vivo apuração das urnas; acompanhe Jovem Pan · há 14 minutos
  3. Mídia internacional destaca polarização entre Lula e Flávio e influência de Trump na eleição Estadão Conteúdo · há 39 minutos
  4. Mãe de Flávio Bolsonaro diz que família está esperançosa Estadão Conteúdo · há 40 minutos