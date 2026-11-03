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Dos EUA, Flávio registra presença e deve votar na PEC da Segurança Pública

Senador está nos EUA desde a última quarta-feira (28), após não entregar seus passaportes à Polícia Federal e fugir do Brasil com a derrota nas Eleições 2026

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Em reunião, partidos de centro-direita apontam resistência a Flávio Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conseguiu registrar presença na discussão pela deliberação do Projeto de Emenda da Consituição (PEC) da Segurança Pública que acontece nesta terça-feira (3) e deve votar.

Segundo informações obtidas pela Jovem Pan, o senador estava com dificuldades para acessar o sistema pelo novo número que adquiriu nos EUA, mas conseguiu entrar.

Flávio está nos Estados Unidos desde o dia 28 de outubro, quando fugiu do Brasil após ter sido solicitado pela Polícia Federal que ele entregasse seus passaportes para que não pudesse sair do país.

Ação do senador se deu após perder o cargo à Presidência da República para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas Eleições 2026 no 2º turno.

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