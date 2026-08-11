Genial/Quaest: 58% costumam decidir voto em presidente vários meses antes das eleições

Já 20% afirmaram que escolhem um mês ou uma semana antes da votação

A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (11) diz que a maioria dos eleitores, com 58%, costuma decidir em quem votar para presidente vários meses antes das eleições. Já 20% afirmaram que escolhem um mês ou uma semana antes da votação.

Em seguida, 10% afirmaram que decidem na semana ou véspera da eleição e outros 10% apenas no dia decisivo, enquanto 2% afirmaram que não votam, não sabem responder ou não responderam.

Em relação a governador, 44% decidem vários meses antes das eleições. Segundo a pesquisa, 28% decidem a um mês/algumas semanas antes, 14% na semana/véspera da eleição e 11% no dia da votação.

Para senador, a maioria também escolhe vários meses antes, 34%. Já 29% decidem um mês ou algumas semanas antes. 18% disseram deixam para semana ou véspera da eleição e 14% apenas no dia. Os outros 5 % não votam.

A região com maior percentual dos que costumam decidir em quem votar para presidente vários meses antes das eleições é do Nordeste, com 64%. Em seguida vem a região Sudeste, com 59%. Já Sul e Centro-Oeste empatam com 52% dos que já escolheram em quem votar.

Quando se trata sobre a decisão antecipada para votar em presidente entre os eleitores de Lula e de Bolsonaro, a porcentagem empata em 69%. A esquerda não lulista soma 67% e a direita não bolsonarista tem 66%. Os que não se consideram parte de nenhuma dessas definições estão em 41%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 31 de julho e 3 de agosto de 2026, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-06591/2026.