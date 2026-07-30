Lula convida Moraes para ‘tomar um café’ após evento no Planalto; veja vídeo

A conversa entre o petista e o ministro foi captada pelos microfones da transmissão oficial da cerimônia de sanção de leis de proteção e apoio às mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi visto na quarta-feira (29) convidando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tomar um café. O diálogo entre os dois foi capturado pelos microfones da transmissão oficial da cerimônia de sanção da lei que cria o chamado “Pix Pensão Alimentícia”.

Logo após a assinatura e quando Lula se preparava para a foto oficial, Moraes se aproximou do chefe do Executivo. Na sequência, o petista fez o convite. O ministro fez um aceno com a cabeça.

Além da lei que determina o pagamento automático da pensão alimentícia por Pix, Lula também sancionou texto que estabelece a divulgação em larga escala do Ligue 180 (serviço de denúncias de violência contra mulher) e dois decretos relacionados ao Projeto Mulher Segura.