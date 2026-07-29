Cleitinho diz que manterá sua candidatura ao governo de Minas: ‘Sou pré-candidato’

Ele informou, porém, que ainda não conversou com o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, para oficializar a decisão

Em meio à indefinição sobre sua candidatura ao governo de Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29) que ele e o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão são pré-candidatos. “Que fique claro que eu e Falcão somos pré-candidatos a governador”, disse o senador.

Ele afirmou porém, que ainda não conversou com o deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente do Republicanos, para oficializar a pré-candidatura. “A gente não conseguiu encontrar com ele hoje, mas vamos tentar de todo jeito conversar com ele amanhã para tocar o coração dele e oficializar a minha campanha”, afirmou.

Por fim, Cleitinho pediu desculpas caso tenha incomodado o partido. “Se essa questão minha incomodou o partido, eu peço desculpas, inclusive no domingo mandei uma carta ao presidente”, explicou o senador sobre justificar a Marcos Pereira o motivo de não ter ido à convenção estadual do Republicanos, no sábado (25).

“Qual partido vai querer perder um candidato como eu que está liderando as pesquisas com 40% de intenção de voto? Acredito que nenhum”, finalizou o senador.

O presidente do Republicanos, deve se reunir com Cleitinho, após o senador sinalizar a intenção de concorrer ao governo de Minas Gerais. Na avaliação do presidente da legenda, Cleitinho perdeu o “timing político” para disputar do Executivo Estadual e defende que o senador fique de fora da corrida eleitoral. A legenda já prepara acordo com o PL para apoiar Marcelo Aro (PP), ex-secretário da Casa Civil de Minas, como candidato a governador.

Acordo costurado prevê que o PP lance Aro como candidato com o apoio do PL e do Republicanos, que deve indicar a vice de Aro. O ex-prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, é um dos favoritos para compor a chapa estadual.