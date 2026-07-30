Genial/Quaest: Daniel Vilela lidera disputa pelo governo de Goiás com 37%

Embalado pela alta aprovação do atual governo, emedebista venceria em todos os cenários de segundo turno testados pelo instituto

Embalado pela alta aprovação do atual governo, emedebista venceria em todos os cenários de segundo turno testados pelo instituto

A pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira (30), aponta que Daniel Vilela (MDB) lidera a corrida eleitoral ao governo de Goiás com 37% das intenções de voto. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) aparece na segunda colocação, com 21%, seguido pelo senador Wilder Morais (PL), que soma 11%. A margem de erro é de 3 pontos.

Entre os demais nomes testados no cenário de primeiro turno, Luis Cesar Bueno (PT) tem 3% e Cíntia Dias (PSOL) anota 1%. A candidata Luciana Amorim (UP) não pontuou. Os eleitores indecisos representam um contingente alto, marcando 20%, enquanto brancos, nulos e os que não pretendem votar somam 7%.

Confrontos diretos

O levantamento também simulou cenários de segundo turno para o Palácio das Esmeraldas. Em um eventual embate direto contra o candidato tucano, Daniel Vilela venceria com 52% da preferência do eleitorado, enquanto Marconi Perillo anota 28%. Os brancos e nulos são 8%, e 12% estão indecisos.

Em uma segunda simulação, testando a disputa contra o principal nome da direita no estado, o emedebista amplia a sua vantagem. Vilela bate Wilder Morais por 54% a 16%. Neste cenário, 12% declaram voto branco ou nulo, e a parcela de indecisos sobe para 18%.

Rejeição tucana

O índice de rejeição é um dos grandes obstáculos para o PSDB no estado. Segundo a Quaest, 46% não votariam em Perillo de jeito nenhum. Wilder Morais é rejeitado por 21% dos eleitores, seguido de perto por Vilela, que tem 20% de rejeição, e pelo petista Bueno, com 18%.

O bom desempenho do líder da pesquisa está atrelado à popularidade da atual gestão executiva. O governo de Ronaldo Caiado é aprovado por 87% dos goianos e desaprovado por apenas 7%. Na contramão, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem rejeição de 59% em Goiás, com apenas 35% de aprovação.