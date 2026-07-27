Genial/Quaest: Hana Ghassan empata tecnicamente com Dr. Daniel no 2º turno

Em simulação estimulada, candidatos ficam separados por um ponto; gestão do atual governador Helder Barbalho é aprovada por 66%

A corrida ao governo do Pará apresenta forte polarização. Na pesquisa estimulada de primeiro turno (cenário I), Hana Ghassan (MDB) lidera com 24% das intenções, seguida por Dr. Daniel Santos (Podemos), que marca 20%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais.

Em um segundo cenário testado, os pré-candidatos empatam tecnicamente, com 25% para a emedebista contra 23% de Dr. Daniel. Entre os demais nomes do primeiro cenário, Mário Couto (DC) tem 11%, seguido por Araceli Lemos (PSOL), Cleber Rabelo (PSTU) e Raquel Brício (UP), todos com 2%.

Confronto direto indica indefinição

O acirramento da disputa se consolida nas projeções de segundo turno. Em um eventual embate direto entre os favoritos, há empate técnico no limite, com Hana somando 36% da preferência do eleitorado, enquanto Dr. Daniel atinge 35%.

O número de indecisos neste cenário decisivo chega a 18%. Votos em branco, nulos ou eleitores que declaram que não vão comparecer às urnas representam 11% do total projetado para a rodada final.

Rejeição e aprovação do Executivo

O ex-senador Mário Couto lidera a rejeição, com 36% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. A pré-candidata Hana Ghassan aparece com 20% de resistência, enquanto Dr. Daniel Santos registra 16%.

A pesquisa também mediu a popularidade do atual mandatário do estado. A gestão de Helder Barbalho (MDB) é aprovada por 66% da população, enquanto 25% desaprovam o trabalho do governo estadual.

Recortes de gênero e religião ditam o ritmo

O desempenho dos líderes apresenta variações significativas conforme o perfil demográfico. Entre as mulheres, Hana abre ampla vantagem, registrando 26% contra 15% de Dr. Daniel no primeiro cenário estimulado.

Já no eleitorado masculino, há um reflexo invertido, com Dr. Daniel à frente numericamente, marcando 25% ante 23% da candidata do MDB. O recorte religioso mostra a emedebista liderando entre católicos (27% a 19%), enquanto o candidato do Podemos tem vantagem entre os evangélicos (27% a 23%).

A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores entre 21 e 25 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06752/2026.