Genial/Quaest: Lula lidera contra Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno

Atual presidente chegou a 44% das intenções de voto contra 39% do senador; Lula venceria confrontos contra todos os outros candidatos

Atual presidente chegou a 44% das intenções de voto contra 39% do senador; Lula venceria confrontos contra todos os outros candidatos

A Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (5), mostra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto em um provável segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que marca 39%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais, o petista segue na liderança do cenário.

Distância diminui

A distância entre os dois principais adversários encurtou em comparação com a pesquisa anterior. Em julho, Lula aparecia com 45% e o senador do PL tinha 37%, o que configurava uma vantagem mais elástica, de oito pontos percentuais.

Agora, o atual presidente oscilou negativamente um ponto, enquanto Flávio Bolsonaro cresceu dois pontos. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem comparecer às urnas somam 13%, enquanto os indecisos representam 4%.

Outros confrontos

O instituto também mediu o desempenho do petista contra outros possíveis nomes da oposição. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula marca 45%, enquanto o adversário atinge 37%. Neste cenário, brancos e nulos são 14% e indecisos somam 4%.

Já em uma disputa contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o petista lidera com 46% das intenções contra 34% do mineiro. Brancos, nulos e os que declaram que não vão votar chegam a 16%, e 4% não souberam responder.

Por fim, em um cenário contra Renan Santos (Missão), Lula mantém 45% das intenções de voto. O líder do Movimento Brasil Livre (MBL) aparece com 35%, além de 16% de brancos e nulos e 4% de eleitores ainda indecisos.

A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 31 de julho e 03 de agosto, por meio de coleta domiciliar e entrevistas face a face. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06591/2026.