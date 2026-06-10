Genial/Quaest: Maioria acha que Flávio errou ao pedir financiamento para Vorcaro

Dono do Banco Master preso, Daniel Vorcaro, e o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) aponta que 65% dos brasileiros consideram que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), errou ao pedir financiamento para o filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo o levantamento, 17% acreditam que ele acertou e 18% não souberam ou não responderam.

O levantamento desta quarta é o primeiro do instituto após as revelações, pelo portal Intercept Brasil, de troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro antes do banqueiro ser preso tentando fugir do país em novembro de 2025.

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar US$ 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme que tem previsão de lançamento para 11 de setembro.

A pesquisa também mostra a percepção sobre as conversas entre Flávio e Vorcaro. Para 60% dos entrevistados, os diálogos entre os dois levantaram suspeitas. Outros 19% avaliaram as conversas como normais, enquanto 21% não souberam opinar.

Envolvimento de Flávio Bolsonaro

O levantamento também consultou os eleitores sobre a possibilidade de o senador estar omitindo informações. De acordo com os dados, 58% acreditam que Flávio Bolsonaro pode estar escondendo um envolvimento ilegal no caso Master. Para 27%, o parlamentar não está envolvido e 15% não souberam responder.

Sobre o impacto das revelações na corrida eleitoral, 50% dos entrevistados afirmaram que sua intenção de voto continua igual, pois já não votariam no senador. Outros 12% declararam que as notícias diminuem a vontade de votar nele, enquanto 26% dizem que continuam com a intenção de votar no parlamentar. Uma parcela de 6% afirmou que o episódio aumenta a vontade de votar em Flávio e 6% não responderam.

Disputa presidencial

A pesquisa também questionou os eleitores sobre as eleições. No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 29%. Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) com 3% cada, e Aécio Neves (PSDB) e Romeu Zema (Novo) com 2% cada.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente venceria com 44% dos votos, enquanto o senador registra 38%. A distância entre os dois, que era de 16 pontos em agosto de 2025 (48% a 32%), oscilou para seis pontos no levantamento atual. Na pesquisa anterior, de 13 de maio, os dois apareciam em empate técnico, com o petista numericamente à frente (42% a 41%).

Outros cenários de 2º turno

A Genial/Quaest também testou outros confrontos diretos com o atual presidente:

Lula x Zema: Contra Romeu Zema (Novo), Lula lidera com 45% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 35%. Brancos, nulos e os que não vão votar somam 17%;

Lula x Caiado: Na simulação contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 45% contra 35% do ex-governador de Goiás. O total de brancos, nulos e os que não vão votar é de 16%;

Lula x Renan Santos: Contra o representante do MBL, Lula mantém 45% e Renan Santos registra 31%. Brancos, nulos e os que não vão votar somam 20%;

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.