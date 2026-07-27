Genial/Quaest: Moro lidera todos os cenários para o governo do Paraná

Senador do PL aparece à frente nas simulações de primeiro e segundo turnos da disputa; pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira (27)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27) mostra que o senador Sérgio Moro (PL) lidera todos os cenários de intenção de voto para o governo do Paraná nas eleições de 2026. O parlamentar aparece na primeira colocação nas três simulações de primeiro turno e também vence todos os confrontos testados para um eventual segundo turno.

No primeiro cenário de primeiro turno, Moro registra 39% das intenções de voto, seguido por Requião Filho (PDT), com 18%, e Rafael Greca (MDB), com 12%. Sandro Alex (PSD) aparece com 7%, Luiz França (Missão) tem 1%, e Tony Garcia (DC), 1%. Os indecisos somam 15%, enquanto 7% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou não votar.

No segundo cenário, Moro alcança 39%, à frente de Requião Filho (19%) e Rafael Greca (12%). Sandro Alex tem 8% e Luiz França tem 1%.

Em um terceiro cenário, Moro mantém a liderança com 40%, seguido por Requião Filho com 24%, e Sandro Alex, com 9%. Luiz França registra 2%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, o senador também aparece à frente dos adversários. Contra Requião Filho, Moro tem 48%, ante 29% do pedetista. Em um confronto com Rafael Greca, o senador registra 47%, enquanto o ex-prefeito de Curitiba tem 25%. Já diante de Sandro Alex, Moro alcança 50%, contra 18% do deputado federal.

A pesquisa também simulou um cenário sem a presença de Moro. Nesse caso, Rafael Greca aparece numericamente à frente, com 33%, seguido por Requião Filho, com 32%. Como a diferença está dentro da margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27)

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.104 entrevistas, entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral protocolado sob os números BR-01656/2026 e PR-04818/2026.